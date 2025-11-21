Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt



A operação, denominada “Mochila Mágica”, foi conduzida pela Investigação Criminal do Grupo de Intervenção de Operações Especiais (GIOE) da Unidade de Intervenção, em articulação com a 11.ª Secção do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa.

A investigação prolongou-se por cerca de 13 meses e permitiu identificar uma estrutura criminosa altamente organizada, composta por indivíduos que furtavam artigos em grandes superfícies e por outros responsáveis pelo transporte, receção e escoamento dos produtos. Os bens roubados eram posteriormente revendidos em lojas e mercados de rua, constituindo a principal fonte de rendimento dos suspeitos e causando prejuízos significativos ao Estado.

De acordo com a GNR, os furtos ocorreram de norte a sul do país, apesar de a rede estar sediada em Lisboa. A operação começou com a monitorização de um núcleo inicial cujos elementos já eram referenciados por múltiplos furtos em supermercados, o que permitiu às autoridades identificar o canal de revenda dos artigos subtraídos e os recetadores envolvidos.

O valor total dos bens furtados ultrapassa os 100 mil euros. No decorrer da operação, a GNR apreendeu mais de 70 mil euros em numerário, penhorou contas bancárias avaliadas em centenas de milhares de euros e confiscou mais de dois quilogramas de ouro. Foram igualmente apreendidos milhares de produtos de higiene, bebidas alcoólicas e diversos géneros alimentares, avaliados em cerca de 90 mil euros.

A GNR continuará a investigação para neutralizar por completo os grupos envolvidos, recuperar bens e assegurar a responsabilização judicial dos suspeitos. A operação contou ainda com o apoio dos Núcleos de Investigação Criminal dos Comandos Territoriais de Lisboa e Setúbal e do Grupo de Intervenção de Ordem Pública da Unidade de Intervenção.

