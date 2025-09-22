Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A operação decorreu no âmbito de várias ações de fiscalização a estabelecimentos comerciais, com foco no controlo tributário. Durante as diligências foram elaborados dois autos de notícia por suspeita de tráfico de estupefacientes e exploração ilícita de jogo, assim como dois autos de contraordenação por introdução fraudulenta no consumo.

Foram ainda identificados um homem de 29 anos e duas mulheres, de 69 e 34 anos. O valor total dos artigos apreendidos ascende a cerca de 3 410 euros, com um prejuízo estimado para o Estado de aproximadamente 785 euros, caso os produtos fossem vendidos nos mercados paralelos.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Olhão.

A GNR recorda que a exploração de jogos de fortuna ou azar apenas é permitida em casinos e locais devidamente licenciados, alertando ainda para os riscos de dependência associados ao jogo.

A UAF garante que continuará a reforçar a sua missão de prevenção e combate à economia paralela, fraude e evasão fiscais.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.