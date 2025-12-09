Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A operação ocorreu durante uma ação de patrulhamento, quando os militares da GNR identificaram uma viatura a transportar os bivalves sem o Documento de Registo, impossibilitando a verificação da sua origem e do cumprimento das normas obrigatórias de rastreabilidade. A situação levantou preocupações relativas à saúde pública, levando à apreensão do produto.

Um homem de 49 anos foi identificado e foi elaborado um auto de contraordenação por falta do documento de registo. Após inspeção higiossanitária, os bivalves apreendidos serão destruídos.

A GNR recorda que a captura, armazenamento e transporte de bivalves sem depuração ou controlo higiossanitário representa um risco para a saúde pública, podendo conter toxinas perigosas. O Documento de Registo é essencial para prevenir a entrada irregular destes produtos no consumo, garantindo a segurança dos consumidores.

