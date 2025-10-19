Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A ação foi conduzida pela Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF), através do Posto de Controlo Costeiro da Nazaré, com o objetivo de verificar o cumprimento das regras de comercialização, transporte e armazenamento de pescado fresco.

Durante a operação, os militares detetaram um homem de 48 anos que transportava pescado abaixo das medidas legais de venda, o que levou à apreensão do produto e à elaboração de um auto de contraordenação. A coima aplicável neste tipo de infração pode atingir os 37 500 euros.

Após controlo higiossanitário, o pescado apreendido foi entregue a várias instituições de solidariedade social da região.

A GNR recorda que o cumprimento das medidas mínimas de captura é fundamental para garantir uma pesca sustentável, contribuindo para a preservação dos ecossistemas marinhos e para a viabilidade económica do setor.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.