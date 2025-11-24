Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt



Segundo o comunicado da ASAE, a operação teve como objetivo “promover medidas de natureza preventiva e repressiva em matéria de infrações contra a qualidade, genuinidade, composição e rotulagem dos géneros alimentícios, com especial enfoque na comercialização de produtos à base de carne e com o objetivo de identificar práticas fraudulentas suscetíveis de induzir o consumidor em erro”.

Durante a fiscalização, foram inspecionados 152 operadores económicos, sendo detetadas várias irregularidades que levaram à instauração de um processo-crime por abate clandestino e de 38 processos de contraordenação. Entre as infrações mais comuns destacam-se: “a falta de mera comunicação prévia e do livro de reclamações, a distribuição, preparação e venda de carnes e seus produtos com desrespeito das normas higiénicas e técnicas aplicáveis, a falta de cartão de manipulador de carnes e de cumprimento das operações de controlo metrológico, entre outras”.

Além disso, foram apreendidos mais de 82 kg de géneros alimentícios por não cumprirem os requisitos de rastreabilidade e rotulagem da carne, bem como 7 instrumentos de pesagem por falta de controlo metrológico.

A ASAE garantiu que continuará a desenvolver ações de fiscalização “no âmbito das suas atribuições e competências na salvaguarda da segurança alimentar e da saúde pública dos consumidores”.

