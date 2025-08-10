O fogo que lavra em Freches, no concelho de Trancoso, reacendeu-se este domingo, depois de ter estado contido durante a manhã.
Segundo a Proteção Civil, não há localidades em risco, mas as chamas estão a avançar na direção de zonas isoladas com habitações dispersas.
“O incêndio está novamente ativo e, neste momento, não há localidades em risco, mas está a dirigir-se em direção a alguns locais isolados, com casas dispersas”, disse a fonte do Comando Sub-regional da Proteção Civil Beiras e Serra da Estrela à Agência Lusa, no Diário de Notícias.
O alerta foi dado às 17h21 de sábado, 9 de agosto, e, já este domingo, o incêndio chegou a entrar em fase de resolução.
Às 14h10, estavam no terreno 333 operacionais, apoiados por 104 veículos e oito meios aéreos.
