Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Sub-regional do Oeste da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) informou que o fogo, cujo alerta foi recebido às 7h50, causou a morte de um homem de 45 anos. Às 9h45, ainda decorriam "trabalhos no local", com 31 operacionais envolvidos e 13 viaturas, entre bombeiros de Alenquer e da Castanheira do Ribatejo, GNR e VMER do hospital de Vila Franca de Xira.

O edifício foi evacuado na totalidade e 14 pessoas foram assistidas no local, estando a ser avaliadas pela equipa pré-hospitalar. Quatro dos residentes foram transportados para o Hospital de Vila Franca de Xira, segundo a mesma fonte.

O incêndio começou num apartamento do segundo andar do prédio, que tem oito pisos, e rapidamente mobilizou meios de socorro para o local. As causas do fogo ainda não foram divulgadas pelas autoridades.