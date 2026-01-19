O alerta para o fogo foi recebido às 7h50 e, pelas 8h50, ainda estavam no local 27 operacionais dos bombeiros de Alenquer e da Castanheira do Ribatejo, apoiados por 11 viaturas, bem como elementos da GNR.

A ANEPC confirmou que o incêndio ocorreu na União de Freguesias de Carregado e Cadafais e que, apesar da dimensão do prédio, não houve registo de vítimas. As equipas de intervenção mantiveram-se no local para garantir a extinção total das chamas e a segurança do edifício.

A origem do incêndio ainda não foi divulgada pelas autoridades. As operações de socorro decorreram sem incidentes, com a rápida mobilização dos meios de emergência a evitar consequências mais graves.