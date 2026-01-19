Um incêndio deflagrou esta manhã num apartamento situado no segundo andar de um prédio habitacional de oito pisos em Alenquer, distrito de Lisboa, mobilizando 27 bombeiros, sem que tenham sido registados feridos, informou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).
O alerta para o fogo foi recebido às 7h50 e, pelas 8h50, ainda estavam no local 27 operacionais dos bombeiros de Alenquer e da Castanheira do Ribatejo, apoiados por 11 viaturas, bem como elementos da GNR.
A ANEPC confirmou que o incêndio ocorreu na União de Freguesias de Carregado e Cadafais e que, apesar da dimensão do prédio, não houve registo de vítimas. As equipas de intervenção mantiveram-se no local para garantir a extinção total das chamas e a segurança do edifício.
A origem do incêndio ainda não foi divulgada pelas autoridades. As operações de socorro decorreram sem incidentes, com a rápida mobilização dos meios de emergência a evitar consequências mais graves.
