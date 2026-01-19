Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o Comando Distrital de Braga da PSP, a operação envolveu diversas valências policiais, incluindo equipas de patrulhamento, trânsito, intervenção rápida, prevenção e reação imediata, Corpo de Intervenção, Grupo Operacional Cinotécnico da Unidade Especial de Polícia, equipas de spotters e de investigação criminal. Estas últimas tiveram como objetivo detetar e intercetar indivíduos suspeitos de preparar ou cometer atos ilícitos associados à violência no desporto.

No decurso da operação, foram detidos 33 cidadãos na Rua Cónego Dr. Manuel Faria, por participação numa rixa e por danos provocados num estabelecimento comercial. Na Avenida da Imaculada Conceição, a PSP deteve três pessoas por danos em duas viaturas e uma por posse ilegal de arma, nomeadamente um bastão extensível.

A PSP foi acionada por vários cidadãos que alertaram para a ocorrência de distúrbios envolvendo um grande número de adeptos. Após a rápida deslocação de meios policiais ao local, foi possível intercetar de imediato os 33 indivíduos envolvidos na rixa.

Entre estes, um cidadão foi ainda indiciado pelo crime de tráfico de estupefacientes, por ter na sua posse cocaína, e outro pelo crime de posse de arma proibida, concretamente um artigo de pirotecnia adulterado.

Noutra ocorrência, três cidadãos foram detidos por terem provocado danos em duas viaturas que identificaram como pertencentes a adeptos da equipa adversária. Desta situação resultou igualmente a detenção de um indivíduo por posse de arma proibida, um bastão.

A PSP refere que a rápida intervenção policial permitiu evitar incidentes de maior gravidade e mitigar os que já estavam em desenvolvimento. A força de segurança agradeceu ainda a colaboração da maioria dos adeptos presentes em Guimarães e reafirmou o seu compromisso na proteção de pessoas e bens e na manutenção da ordem pública em eventos de grande afluência.

A PSP sublinha que continuará a garantir a segurança nos estádios em todo o território nacional, em articulação com as autoridades judiciárias e com a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto.

