Durante uma ação de fiscalização rodoviária aleatória, os militares abordaram um veículo pesado de mercadorias e detetaram a utilização fraudulenta de um cartão tacográfico alheio.

Segundo a GNR, o condutor tentou falsear os tempos de condução e repouso, excedendo os limites legais e introduzindo posteriormente o cartão de outro condutor para ocultar a infração.

Na sequência da operação, foi apreendido o cartão tacográfico utilizado de forma indevida e recolhida a respetiva prova digital. O detido foi constituído arguido e será presente ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Gaia.

A GNR alerta para a gravidade destas práticas, que comprometem a segurança rodoviária, a autenticidade dos registos de condução e repouso e a concorrência leal no setor dos transportes.

