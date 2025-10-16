Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Ver esta publicação no Instagram
"No final da reunião, pela falta de disponibilidade do Governo para ouvir os médicos, convocamos Greve de Médicos para dia 24 de outubro", anunciam nas redes sociais.
A Federação Nacional dos Médicos (FNAM) reuniu esta quinta-feira com a tutela, para exigir melhores condições de trabalho e salários justos para os médicos, num contexto de “risco de colapso” do SNS, com unidades de saúde fechadas e urgências sobrelotadas.
A FNAM refere em comunicado que foi convocada pelo Ministério da Saúde para uma reunião de “negociação coletiva no âmbito da carreira médica”, mas alerta que o encontro se realiza “sem envio prévio de ordem de trabalhos ou qualquer proposta de diploma legislativo, contrariando as boas práticas da negociação coletiva e a boa-fé negocial”.
“Este encontro deve marcar o momento em que a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, abandona a postura de bloqueio e assume o diálogo sério que permita aos médicos exercer a sua profissão com dignidade, em vez de continuarem a ser empurrados para fora do SNS”, salienta a federação dos médicos.
A federação liderada por Joana Bordalo e Sá sublinha que os médicos do Serviço Nacional de Saúde (SNS) exigem “condições dignas e salários justos” numa altura em que “o SNS atravessa uma crise sem precedentes”. Segundo a FNAM, a situação é marcada por “unidades de saúde encerradas, serviços de urgência sobrelotados” e com bebés a nascer em ambulâncias ou na rua, totalizando já 63 desde janeiro. “De Chaves ao Algarve, grávidas, crianças e idosos percorrem dezenas de quilómetros para aceder a cuidados médicos essenciais”, alerta.
A FNAM diz que já enviou “propostas claras” de revisão dos acordos coletivos para melhoria das condições de trabalho, entre as quais se destacam a reposição do horário semanal de 35 horas e a recuperação do poder de compra, face à aproximação dos salários dos médicos ao salário mínimo nacional. Propõe também a reintegração do internato na carreira médica, a recuperação de dias de férias perdidos, a melhoria da formação contínua e o fortalecimento das medidas de apoio à parentalidade.
__
A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil
Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.
Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.
Comentários