Numa declaração pública, o chefe de Estado francês começou por abordar o repatriamento de cidadãos franceses.

Continua sublinhando que a prioridade do Governo é garantir a segurança “no nosso solo nacional”. “A meu pedido, o Governo reforçou o dispositivo de proteção ‘Sentinela’ e a vigilância dos locais e das pessoas mais expostas”, afirmou Macron, referindo-se ao plano de segurança interna mobilizado em França para prevenir ameaças terroristas e proteger infraestruturas sensíveis.

O Presidente destacou que estas medidas são essenciais “para os nossos compatriotas”, assegurando que o Estado está mobilizado para responder a eventuais riscos num contexto internacional de crescente instabilidade.

"Temos acordos de defesa com o Qatar, com o Kuwait, os Emirados Arabes unidos e temos de ser solidários com eles". Acrescentando que "estão ligados com a Jordânia, Iraque e os aliados Curdos."

"Reagimos imediatamente. Abatemos, em legítima defesa, drones desde as primeiras horas de modo a defender o espaço aéreo dos nossos aliados, que podem contar connosco", diz o presidente francês.

Afirmou ainda que acabou de assinar uma parceria estratégia com o Chipre, que também foi atacado, e "exige o nosso apoio". "Foi por isso que decide enviar meios de defesa anti-aéreos e uma fragata que deve chegar ao largo do Chipre a partir de hoje", confidencia.

Fala ainda da "escalada perigosa" do conflito no Líbano. "O hezbollah deve acabar com qualquer ataque e Israel deve respeitar o território libanês e a sua integridade".

Acabou com uma mensagem direta aos compatriotas: "A França permanece uma potência que protege os seus e apegada à paz. Viva a República. Viva a França"

