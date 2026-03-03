Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Donald Trump recebeu Friedrich Merz, Chanceler alemão, na Casa Branca e na conferência de imprensa conjunta afirmou que “não quer ter nada a ver com Espanha”, ordenando mesmo o corte de “todas as negociações” com o país europeu, a quem considerou um aliado “terrível”.

As declarações surgem após o governo de Pedro Sánchez recusar aos EUA a utilização das bases de Rota e Morón numa eventual ofensiva contra o Irão.

O Governo espanhol, entretanto, já respondeu a Trump. Segundo o El País, Espanha destacou que é "um membro fundamental da NATO" e "uma potência exportadora da União Europeia".

"A Espanha cumpre os seus compromissos [...], é um parceiro comercial fiável para 195 países do mundo, entre eles os EUA, com quem mantemos uma relação comercial histórica e mutuamente benéfica. Se a Administração norte-americana quiser revê-la, deverá fazê-lo respeitando a autonomia das empresas privadas, a legalidade internacional e os acordos bilaterais entre a União Europeia e os EUA», afirmou o Executivo em comunicado.

"O Governo ainda confia que, no final, esta ameaça não passe de nada, tal como as anteriores feitas pelo presidente dos EUA sobre questões de tarifas aduaneiras à Espanha".

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.