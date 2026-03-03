Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A tensão atingiu novos níveis com declarações de Trump, que anunciou na conferência de imprensa na Casa Branca que “não quer ter nada a ver com Espanha” e ordenou o corte de “todas as negociações” com o país europeu, a quem considerou um aliado “terrível”. A medida surge após o governo de Pedro Sánchez recusar que os EUA utilizem as bases de Rota e Morón numa eventual ofensiva contra o Irão.

Sentados lado a lado no Salão Oval, Friedrich Merz declarou: “Estamos na mesma página em retirar este regime terrível em Teerão. E iremos discutir o dia seguinte, o que acontecerá depois.” A declaração surge enquanto os Estados Unidos intensificam a pressão militar e diplomática sobre o Irão, envolvendo aliados europeus e do Médio Oriente.

Em relação ao Reino Unido, Trump acusou Keir Starmer, primeiro-ministro britânico, de se comportar como se estivesse “na época de Winston Churchill” e criticou a “falta de cooperação da ilha estúpida”. Acrescentou que tais atitudes “estragaram a relação” e que, apesar disso, ainda era um país que ele “amava”.

A situação expõe profundas divisões entre aliados e um crescente isolamento de países que não se alinham com as estratégias de Trump e parceiros na região, deixando a comunidade internacional apreensiva quanto aos próximos passos.

