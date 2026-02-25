Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Lançado em 2022, o programa já envolveu 374 participantes e é considerado pioneiro em Portugal. A edição deste ano apresenta uma oferta alargada e novos conteúdos, reforçando o compromisso da escola com a formação das gerações mais novas.

O programa está estruturado em três áreas principais – Estilos de Vida Saudáveis, Como pensamos? Como aprendemos? e Ser Profissional de Saúde – e combina experiências imersivas, workshops, simulações clínicas e desafios científicos orientados por profissionais da NOVA Medical School.

Para Ana Macedo, médica e subdiretora para a Extensão à Comunidade da NOVA Medical School, “investir na educação em saúde é investir no futuro. Educar para a saúde hoje é preparar decisões mais conscientes amanhã.”

A edição de 2026 oferece percursos pedagógicos adaptados às diferentes faixas etárias:

6 aos 10 anos

Kids Lifestyle - Smart Habits: 29 de junho a 3 de julho; 6 a 10 de julho; 13 a 17 de julho; 20 a 24 de julho. Explora corpo humano, nutrição, atividade física e saúde mental;

Kids - Brain Challenge: 6 a 10 de julho e 13 a 17 de julho. Foca-se na cognição, sono, memória, atenção e tomada de decisão.

11 aos 14 anos

Junior Lifestyle - Smart Habits: 29 de junho a 3 de julho; 6 a 10 de julho; 13 a 17 de julho; 20 a 24 de julho. Promove hábitos saudáveis com maior autonomia e desenvolvimento do pensamento crítico;

Junior - Brain Challenge: 6 a 10 de julho e 13 a 17 de julho. Estimula raciocínio lógico, memória, foco, atenção, sono e tomada de decisão através de investigação científica sobre o cérebro.

15 aos 18 anos

Lifestyle & Health Promotion: Programa em português de 6 a 10 de julho; programa em inglês de 20 a 24 de julho. Inclui nutrição, sono, atividade física, gestão do stress e literacia em saúde, com análise de casos e tendências emergentes;

Doctor Camp: Programa em português de 13 a 17 de julho; programa em inglês de 27 a 31 de julho. Introdução prática à Medicina e profissões da saúde com workshops clínicos, simulações, raciocínio diagnóstico e desenvolvimento de competências clínicas.

O Summer Medical School’26 decorrerá nas instalações da NOVA Medical School em Lisboa e Carcavelos, com duas semanas de atividades exclusivas no campus de Carcavelos para participantes entre os 6 e os 14 anos, mantendo-se também atividades na Região Autónoma da Madeira.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas através do site oficial do programa.

