Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As imagens mostram uma baleia-de-bryde acompanhada pelo que parece ser uma cria e foram captadas pelo Mercedes-Benz Oceanic Lounge, um centro de interação, proteção e aprendizagem dos oceanos e a sua sustentabilidade nas docas de Lisboa, que as publicou o vídeo nas redes sociais.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Terra Incógnita (@oceaniclounge)

O avistamento foi no passado sábado no Dolphinwatch do Mercedes-Benz Oceanic Lounge.

“Encontrámos duas baleias de Bryde, uma fêmea e o seu filhote. Esta espécie tem uma caraterística única, três cristas paralelas desde os orifícios respiratórios até ao focinho em forma de V. As fêmeas podem chegar aos 15 metros e este ano têm sido vistas mais do que nunca em Portugal!” diz Bernardo Queiroz responsável do espaço nas redes sociais.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por MEOBeachcam (@meobeachcam)

As baleias-de-Bryde são conhecidas por preferirem águas tropicais e subtropicais, mas sua presença em águas mais frias, como as do Atlântico Norte, tem sido cada vez mais observada. Estas podem ser confundidas com baleias-sardinheiras, mas a baleia-de-Bryde possui três cristas paralelas na parte superior da cabeça, enquanto a baleia-sardinheira tem apenas uma, afirma o Whale Watching Azores.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

As baleias de Bryde foram confirmadas nos Açores pela primeira vez no ano de 2004. Antes de isso, podem ter sido erradamente identificadas e por isso podem ser mais comuns aqui do que se pensava anteriormente. Recentemente têm sido regulares os avistamentos.

A primeira vez que foram avistadas na costa continental portuguesa foi em agosto de 2020, ao largo da região do Algarve.