Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Houve uma falha nos sistemas de informação da companhia aérea. São possíveis interrupções no serviço”, informa a companhia de aviação russa na rede social Telegram.

"Os passageiros podem acompanhar as informações mais recentes sobre o estado dos voos nos painéis online dos sites e nos painéis informativos dos aeroportos de partida. Informações sobre o estado atual da situação também são publicadas na secção principal do site da Aeroflot e nos canais oficiais do Telegram e nas redes sociais da companhia aérea", referem.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

O grupo de hackers Silent Crow reivindicou a responsabilidade pelo ataque em grande escala ao sistema informático da Aeroflot, supostamente realizado em cooperação com o grupo hacktivista da oposição bielorrussa, o Cyber Partisans BY, informa o The Kyiv Independent.

“Durante um ano, estivemos dentro da rede corporativa deles, desenvolvendo metodicamente o acesso, entrando profundamente no âmago da infraestrutura”, informaram os hackers, citados pelos jornal internacional ucraniano.