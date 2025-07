Passageiros no terminal 1 do aeroporto de Lisboa, durante a greve da Portway, desde as 00:00 de hoje e até às 23:59 do dia 28, nos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Funchal, organizada pelo Sindicato Nacional Dos Trabalhadores Da Aviação Civil (SINTAC), contra a política de recursos humanos assumida ao longo dos últimos anos pela Portway, empresa detida pelo Grupo VINCI, de "confronto e desvalorização dos trabalhadores por via de consecutivos incumprimentos do Acordo de Empresa, confrontação disciplinar, ausência de atualizações salariais, deturpação das avaliações de desempenho que evitam as progressões salariais e má-fé nas negociações", junto ao aeroporto de Lisboa, 26 de agosto de 2022. MIGUEL A. LOPES/LUSA

