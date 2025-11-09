Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O FC Porto reforçou este domingo a liderança isolada da Liga depois de vencer no terreno do Famalicão por 1-0. O único golo da partida foi marcado pelo médio dinamarquês Victor Froholdt aos 36 minutos.

Com este triunfo, os “dragões” mantêm-se no topo da classificação, com três pontos de vantagem sobre o Sporting e sete sobre o Benfica, que enfrenta o Casa Pia ainda esta noite na Luz. Já o Famalicão, apesar da derrota, mantém o quinto lugar com 19 pontos.

A 12.ª jornada da Primeira Liga terá lugar apenas daqui a três semanas, devido à pausa para compromissos das seleções e aos jogos da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. Na próxima ronda, o FC Porto recebe o Estoril a 30 de novembro, enquanto o Famalicão visita o Moreirense a 29 do mesmo mês.

