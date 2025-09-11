O FBI divulgou esta quinta-feira imagens de uma “pessoa de interesse” na investigação ao homicídio de Charlie Kirk, ocorrido no campus da Utah Valley University, nos Estados Unidos.
Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Em comunicado, a polícia federal norte-americana pediu a colaboração da população na identificação do homem que surge nas fotografias agora tornadas públicas.
“Estamos a pedir a ajuda do público para identificar esta pessoa de interesse no âmbito da investigação ao tiroteio fatal de Charlie Kirk na Utah Valley University”, refere a nota do FBI.
As autoridades não adiantaram mais pormenores sobre a identidade do suspeito nem sobre a fase em que se encontra a investigação.
Comentários