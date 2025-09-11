Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado, a polícia federal norte-americana pediu a colaboração da população na identificação do homem que surge nas fotografias agora tornadas públicas.

“Estamos a pedir a ajuda do público para identificar esta pessoa de interesse no âmbito da investigação ao tiroteio fatal de Charlie Kirk na Utah Valley University”, refere a nota do FBI.

As autoridades não adiantaram mais pormenores sobre a identidade do suspeito nem sobre a fase em que se encontra a investigação.