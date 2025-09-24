Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Esta ação dá continuidade ao empenho já existente, de dois Destacamentos de Engenharia, que, nos últimos dias, desenvolveram missões de apoio ao rescaldo, nomeadamente o restabelecimento de acessos, a abertura de faixas de contenção e de faixas de segurança no combate indireto, bem como a consolidação de áreas afetadas, prevenindo erosão e derrocadas", diz o comunicado do Exército de Portugal.

O contigente do Exército em Aljezur, onde se regista o fogo mais preocupante em Portugal neste momento, totaliza agora 65 militares e 20 viaturas, "empenhados na vigilância das áreas ardidas para prevenir reacendimentos, na execução de ações de rescaldo e consolidação do terreno e no apoio às populações locais e às autoridades civis na mitigação dos efeitos dos incêndios".

