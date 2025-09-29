"Na sequência de um alerta para a ocorrência de um foco de incêndio florestal, sinalizado na localidade de Pêra do Moço, os militares da Guarda deslocaram-se de imediato ao local, onde desenvolveram diligências policiais que permitiram a identificação do suspeito", explica a GNR em comunicado.

As autoridades apuraram que "o suspeito, ao tentar aquecer um tubo de rega com recurso a fósforos, originou um foco de incêndio que rapidamente se descontrolou, o que levou à sua detenção".

Assim, "o detido foi constituído arguido, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial da Guarda".

No comunicado, a GNR relembra que "as queimas e queimadas são das principais causas de incêndios em Portugal" e que "a realização de queimadas, de queima de amontoados e de fogueiras é interdita sempre que se verifique um nível de perigo de incêndio rural «muito elevado» ou «máximo», estando dependente de autorização ou de comunicação prévia noutros períodos".

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.