O festival Anta Gathering que deveria começar hoje em Anta de Baixo, na freguesia de Manhouçe, São Pedro do Sul, não vai acontecer. A Antena 1 avançou que o risco de incêndio e a falta de condições de segurança proporcionadas pelo festival foram as razões.

“Trata-se de um local onde existe uma grande quantidade de matéria combustível. Eu próprio fui lá e vi tendas no meio do matagal. Se alguma coisa corresse mal podia ser uma catástrofe porque só há uma estrada de saída”, afirmou Vítor Figueiredo, presidente da Câmara de São Pedro do Sul ao Jornal do Centro.

Entretanto a organização já recorreu às redes sociais para confirmar que “devido à situação atual, neste momento, o evento encontra-se cancelado”, adiantando que apesar do cancelamento está a “trabalhar com as autoridades e os parceiros para obter todas as aprovações e medidas de segurança”.

Mas, mesmo antes do cancelamento, o festival já estava a ser alvo de protestos e boicotes, devido à acusação dos organizadores estarem ligados ao exército israelita.

O principal organizador do evento ,Shahar Pierre Bickel (que também iria atuar como DJ Fat Cat), é um cidadão israelita acusado de ter regressado ao país para integrar as reservas das IDF (Forças de Defesa de Israel) em outubro de 2023, já depois do início da operação na Faixa de Gaza, avança o Observador.

Assim, grupos como o Comité de Solidariedade com a Palestina e o Occupy for Gaza foram dos principais oponentes à realização do festival, afirmando que “a cultura psicadélica em Portugal não pode ser um porto seguro para quem cometeu crimes de guerra e contra a humanidade”.

Apesar das acusações, não há qualquer prova de que Bickel tenha estado presente na própria operação na Faixa de Gaza ou em qualquer outro conflito em que Israel está envolvido.