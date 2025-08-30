Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O conhecido chef de televisão, figura central de programas como Hell’s Kitchen e Kitchen Nightmares, confirmou através da sua conta de Instagram que foi submetido a um procedimento médico para remover um carcinoma basocelular. Na publicação, surgia com pensos na zona abaixo da orelha, local onde a lesão foi removida.

“Grato e muito reconhecido à incrível equipa da The Skin Associates e ao seu rápido trabalho na remoção deste carcinoma basocelular, obrigado”, escreveu Ramsay, que recorreu ainda ao humor para desvalorizar a imagem dos pensos: “Por favor, não se esqueçam do protetor solar este fim de semana, prometo que não é um lifting. Se fosse, teria de pedir o reembolso.”

A partilha mereceu de imediato uma onda de apoio de amigos e familiares.

O carcinoma basocelular é um cancro de pele de tipo não-melanoma, que se desenvolve na camada superior da pele. Trata-se da forma mais comum deste tipo de patologia, estando frequentemente associado à exposição prolongada à radiação ultravioleta, proveniente quer da luz solar quer do uso de solários.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Entre os sinais de alerta encontram-se manchas ou protuberâncias incomuns na pele, que podem apresentar diferentes tamanhos e aspetos. Estas lesões surgem sobretudo em zonas mais expostas, como cabeça, pescoço, ombros, costas, mãos e pernas.

Apesar de raramente metastizar, o carcinoma basocelular deve ser tratado com rapidez, uma vez que pode crescer de forma progressiva e causar danos nos tecidos adjacentes. Daí a insistência dos especialistas na importância da prevenção, nomeadamente através da utilização regular de protetor solar, do uso de vestuário adequado e da evicção da exposição solar nas horas de maior intensidade.

Gordon Ramsay é, há décadas, uma das figuras mais reconhecidas da gastronomia internacional. Para além da carreira televisiva, que o transformou numa celebridade global, lidera o grupo Gordon Ramsay Restaurants, cujos espaços acumularam já 17 estrelas Michelin, mantendo atualmente oito em atividade. Ao longo dos anos, a sua imagem de chef exigente e rigoroso consolidou-se em programas de sucesso no Reino Unido e nos Estados Unidos.