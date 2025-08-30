Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um homem de 61 anos foi detido e está a ser interrogado pelos detetives no âmbito da investigação à localização de Dezi Freeman, suspeito de ter matado dois polícias em Porepunkah, no nordeste de Melbourne, na Austrália.

A detenção ocorreu numa propriedade em Bright, a cerca de seis quilómetros de Porepunkah, depois da execução de um mandado de busca na sexta-feira à tarde. Durante a operação, foram apreendidas armas e estupefacientes, incluindo canábis. As autoridades referiram que a relação do detido com Freeman fará parte das questões abordadas durante o interrogatório.

A operação policial, que já dura cinco dias, mobilizou centenas de agentes que continuam a vasculhar a região montanhosa de Victoria, enfrentando ventos fortes e temperaturas baixas, conta o The Guardian.

Dezi Freeman, de 56 anos, terá fugido para o interior do bosque após alegadamente ter assassinado Neal Thompson, de 59 anos, e Vadim De Waart, de 35, e ferido um terceiro agente. O suspeito tem experiência em sobrevivência no mato e apresenta uma ligação a ideologias “soberanas” e pseudodireito, conhecidas por contestarem a autoridade legal.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

A busca por Freeman tem sido dificultada pelas condições meteorológicas adversas. Trovoadas, chuva intensa e granizo têm atingido a região rural, tornando a operação mais complexa. Mais de 450 agentes foram mobilizados para investigar a área, incluindo minas desativadas, grutas e abrigos improvisados próximos da comunidade rural.

Na quinta-feira à noite, a esposa de Freeman, Mali, de 42 anos, e um adolescente de 15 anos foram detidos numa operação policial em Porepunkah. Ambos foram interrogados e libertados posteriormente, com a possibilidade de surgirem acusações a ser ainda avaliada pelo Departamento de Justiça de Victoria. O comissário-chefe da polícia, Mike Bush, sublinhou que não está claro se serão apresentadas acusações formais contra os detidos.

As autoridades emitiram descrições detalhadas de Freeman: vestia calças de fato de treino verde-escuro, um casaco de chuva da mesma cor, botas Blundstone e óculos de leitura. A polícia mantém a vigilância intensa na região e pede a colaboração de qualquer pessoa que possa ter informações sobre o paradeiro do suspeito.