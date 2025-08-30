Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Enquanto os bombeiros lutavam há quase dois meses contra o incêndio de mais de 3 mil hectares entre as florestas perenes do oeste de Washington, ajudando a salvar casas junto a lagos e edifícios históricos numa comunidade dependente do turismo do Olympic National Park, uma operação inesperada interrompeu o seu trabalho, conta o The Washington Post.

Na quarta-feira, quando helicópteros ainda combatiam as chamas, chegaram agentes federais, verificaram documentos de identificação e escoltaram 44 bombeiros para fora do local, detendo dois por alegada entrada ilegal nos Estados Unidos.

Ambos foram detidos em Bellingham, no norte do estado, e os contratos das empresas foram terminados, embora alguns contestem essa versão.

Os bombeiros afetados trabalhavam para duas empresas do Oregon, ASI Arden Solutions Inc. e Table Rock Forestry Inc., contratadas pelo U.S. Forest Service.

Cerca de 400 bombeiros trabalhavam na recolha de equipamentos e na limpeza de estradas junto a edifícios do Parque Nacional. Alguns membros da equipa, contratados e federais, deslocaram-se a um ponto de apoio para cortar lenha para a comunidade, uma tarefa realizada em dias mais calmos. Foi nesse momento que os agentes federais solicitaram a identificação.

O episódio, documentado em vídeos nas redes sociais, gerou choque entre os bombeiros veteranos. Muitos afirmaram não recordar situação semelhante e receiam que operações deste tipo desviem a atenção de profissionais em ambientes de elevado risco e intimidem trabalhadores de origem imigrante, essenciais para a força laboral de combate a incêndios.