Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A notícia foi tornada pública hoje depois de as imagens terem sido obtidas pela WCNC (afiliada da CNN) mostrarem Zarutska a entrar no carruagem, a sentar-se em frente ao suspeito, Decarlos Brown, de 34 anos. De acordo com documentos judiciais, Decarlos Brown retirou uma faca do bolso, esperou um momento e depois atacou a vítima três vezes. Zarutska perdeu a consciência pouco depois acabou por morrer.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Não houve qualquer interação aparente entre vítima e agressor antes do ataque.

Decarlos Brown foi hospitalizado devido a um corte, acusado de homicídio em primeiro grau e vai ser avaliado durante 60 dias num hospital local. Tem um histórico de 14 processos anteriores em Mecklenburg County, incluindo uma condenação a seis anos de prisão por roubo com arma, arrombamento e furto em 2015.