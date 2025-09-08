Harry não se encontrou com o irmão, Príncipe William, nem com o pai, o rei Carlos III, durante esta visita, embora a situação tenha alimentado especulações sobre um possível reencontro, avança a Sky News. O último encontro entre Harry e o rei ocorreu há mais de um ano e meio, quando o duque viajou dos Estados Unidos para ver o pai após o seu diagnóstico de cancro.

A visita de Harry inclui também a sua presença nos WellChild Awards, em Londres, evento de caridade do qual é patrono há 15 anos. O duque vai discursar, conhecer e falar com crianças gravemente doentes e as suas famílias, além de entregar prémios. Harry destacou, antes do evento, que os prémios “destacam a coragem de jovens com necessidades complexas de saúde e o trabalho incansável de familiares e profissionais que os apoiam em cada passo”.

Durante esta segunda-feira, também a Princesa de Gales, Kate Middleton, acompanhou o marido, Príncipe William, ao National Federation of Women’s Institutes, em Sunningdale, Berkshire, para prestar homenagem à rainha. Kate tem mantido uma agenda intensa, que incluiu visitas ao National History Museum e aos jogos da equipa feminina de rugby de Inglaterra, as Red Roses.

Esta viagem de Harry, que reside na Califórnia com a esposa Meghan, surge alguns meses depois de ter perdido uma longa batalha judicial com o Home Office sobre alterações às suas medidas de segurança no Reino Unido.