A mais recente intervenção artística de Banksy apareceu na manhã desta segunda-feira no edifício da Queen’s Building, parte do complexo do Royal Courts of Justice, no coração de Londres. A imagem representa um juiz a usar um malhete para golpear um manifestante caído no chão, que empunha um cartaz branco com uma mancha vermelha que remete para sangue.

Poucas horas depois da sua divulgação, funcionários judiciais deslocaram-se ao local para tapar a pintura, enquanto elementos de segurança montavam guarda junto à parede. De acordo com testemunhos citados pelo jornal britânico, os vigilantes procuraram impedir transeuntes e turistas de fotografar a obra, numa tentativa de controlar a atenção mediática.

Banksy confirmou a autoria através da sua conta oficial no Instagram, onde publicou fotografias da pintura. Nas imagens partilhadas pelo artista anónimo é possível ver um advogado e um ciclista a passar diante da parede onde a obra foi executada.

A obra é interpretada como uma referência direta às manifestações pró-Palestina que têm ocorrido em Londres. No último sábado, a polícia britânica deteve perto de 900 pessoas numa mobilização contra a proibição do grupo de ativismo Palestine Action. Entre os detidos encontravam-se manifestantes que denunciavam a repressão policial e a limitação do direito à contestação pública.