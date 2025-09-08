Trump afirmou não estar satisfeito com os ataques russos e sugeriu que alguns líderes europeus visitarão a Casa Branca no início da semana para tratar da situação.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tinha sublinhado a importância de aumentar a pressão sobre Moscovo e sobre todos os países que fazem comércio com a Rússia, defendendo “sanções secundárias e tarifas comerciais especiais”.

Entretanto, o enviado especial de Trump para a Ucrânia alertou que a Rússia está a “escalar” o conflito, após realizar o maior ataque aéreo da guerra durante a noite. Mais de 800 drones foram usados, atingindo um edifício governamental em Kiev pela primeira vez. Pelo menos duas pessoas morreram, incluindo um bebé, em ataques a edifícios residenciais na capital.

O General Keith Kellogg destacou à CNN que tais ações podem levar a uma escalada incontrolável e justificam o esforço de Trump para tentar pôr fim à guerra.