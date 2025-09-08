Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O executivo da Câmara Municipal de Lisboa reúne-se esta segunda-feira em reunião sobre o acidente no Elevador da Glória. Antes do início do encontro, Filipe Anacoreta Correia deu algumas informações sobre o que vai ser proposto:

Criação de um fundo municipal de apoio às vítimas e às suas famílias;

Homenagem e reconhecimento: atribuição do nome do guarda-freios que faleceu a uma rua e construção de memorial coletivo;

Disponibilização de documentação relativa ao acidente, para melhor comunicação dos factos;

Constituição de uma equipa para a conceção de um novo sistema tecnológico do elevador.

Questionado pelos jornalistas sobre o futuro do Elevador da Glória, o vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa lembrou que é preciso "garantir segurança máxima" para que possa voltar a circular. Assim, é necessário dar "respostas inequívocas que tranquilizem a cidade e todo o país".

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Anacoreta Correia lembrou ainda que a Carris "é muito responsável por assumir algumas das respostas sociais" relativamente às medidas previstas para o futuro.

Sobre possíveis demissões, o vice-presidente recusou-se a responder às questões dos jornalistas, realçando que o dia de hoje será centrado nas medidas e não na "análise política". Todavia, garantiu que a autarquia vai sempre "assumir as responsabilidades" se for caso disso.

O acidente com o Elevador da Glória aconteceu a 3 de setembro e morreram 16 pessoas, de várias nacionalidades.

O primeiro relatório sobre o acidente confirmou que o cabo que unia as cabinas cedeu e que o guarda-freios acionou os travões de imediato, sem sucesso em reduzir a velocidade do veículo, que terá atingido cerca de 60 km/h.

O documento esclarece que os freios não possuem capacidade suficiente para imobilizar as cabinas em movimento sem a ligação do cabo, tornando o sistema não redundante em caso de falha. A inspeção visual programada na manhã do acidente foi realizada, mas a zona onde o cabo se rompeu não podia ser verificada sem desmontagem.