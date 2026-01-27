Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a nota no site da Presidência da República, o chefe de Estado diz ter acompanhado desde o "primeiro momento, o incidente, estando em contacto direto com o General Chefe do Estado-Maior do Exército.".

"O Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas manifesta o seu pesar pela morte do Alferes de Infantaria João Rafael Paulino dos Santos Cardoso que se encontrava a frequentar o Curso de Operações Especiais.", lê-se na nota.

O Exército anunciou esta terça-feira, em comunicado citado pela SIC Notícias, que o alferes de Infantaria que estava desaparecido desde segunda-feira à noite na sequência de um incidente ocorrido durante a frequência do Curso de Operações Especiais, no rio Balsemão, em Lamego, foi encontrado morto.

João Cardoso, natural de Mafra, estava desaparecido "desde ontem à noite, na sequência de um incidente ocorrido durante a frequência do Curso de Operações Especiais".

