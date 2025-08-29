O governador Bob Ferguson afirmou estar “profundamente preocupado com a situação” e ordenou uma investigação. Já a senadora democrata Patty Murray criticou a Administração Trump, considerando esta ação “doentia e perversa” e acusando o governo de colocar vidas em risco com a política de deportações.
De acordo com o Seattle Times, durante mais de três horas agentes federais exigiram a identificação dos membros de duas equipas privadas que integravam as centenas de bombeiros destacados para o combate às chamas, o maior incêndio ativo no estado.
O fogo, a leste de Seattle, já destruiu cerca de 9.000 acres (3.642 hectares) e estava apenas 13% controlado até quarta-feira de manhã.
Entretanto, o responsável pela política fronteiriça dos EUA, Tom Homan, avisou que as operações contra imigrantes vão intensificar-se em várias cidades norte-americanas, incluindo Nova Iorque, Los Angeles, Portland e Seattle.
Comentários