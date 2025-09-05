Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um estudante de Direito da Universidade Nacional do Tajiquistão foi expulso por ter chegado às aulas a conduzir um Range Rover, em violação da lei que proíbe os alunos de se deslocarem em veículos próprios.

O caso, noticiado pela agência Avesta, ocorreu em Dushanbe, a capital do país.

A polícia recordou que a proibição decorre de regulamentos do Ministério da Educação e Ciência, que estabelecem que os estudantes não podem comparecer às aulas nos seus automóveis pessoais.

As autoridades justificam a medida como forma de assegurar “igualdade de condições para todos os alunos”.

O jovem foi expulso por três anos, sem possibilidade de readmissão.