Um estudante de Direito da Universidade Nacional do Tajiquistão foi expulso por ter chegado às aulas a conduzir um Range Rover, em violação da lei que proíbe os alunos de se deslocarem em veículos próprios.
O caso, noticiado pela agência Avesta, ocorreu em Dushanbe, a capital do país.
A polícia recordou que a proibição decorre de regulamentos do Ministério da Educação e Ciência, que estabelecem que os estudantes não podem comparecer às aulas nos seus automóveis pessoais.
As autoridades justificam a medida como forma de assegurar “igualdade de condições para todos os alunos”.
O jovem foi expulso por três anos, sem possibilidade de readmissão.
