Quarenta e um estudantes da Guiné-Bissau, impedidos de entrar em Portugal apesar de viajarem com visto emitido pelas autoridades portuguesas, foram informados de que têm até sexta-feira para entregar documentação adicional solicitada pela imigração, sob pena de serem repatriados, avança a Lusa no Notícias ao Minuto.

Segundo Eliseu Sambú, da Associação de Estudantes da Guiné-Bissau em Lisboa, o grupo aterrou no aeroporto de Lisboa na quinta-feira, mas não conseguiu ultrapassar o controlo de fronteira. Os serviços questionaram os alunos, já inscritos em universidades públicas portuguesas, e pediram mais documentos para validar a entrada no país.

Com apoio da associação, alguns familiares deslocaram-se ao aeroporto para entregar parte da documentação, mas a situação permanece por resolver.

Eliseu Sambú considera o cenário “desagradável, desumano e inaceitável”, exigindo explicações das autoridades portuguesas e guineenses. As condições em que os estudantes permanecem no aeroporto foram também criticadas.

A Lusa tentou obter esclarecimentos junto da AIMA, da PSP, do Ministério da Administração Interna e do Ministério dos Negócios Estrangeiros, sem sucesso até ao momento.

Para esta segunda-feira, às 17h00, está convocada uma manifestação no aeroporto de Lisboa pela “liberdade dos 41 estudantes guineenses retidos ilegalmente e em condições preocupantes”.