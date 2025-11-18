Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo email enviado às redações a operação decorria há cerca de 13 meses e ontem culminou no cumprimento de sete mandados de busca, uma domiciliária e seis em veículos.

O detido fazia da sua residência "local habitual de venda de produto estupefacientes", a GNR acrescenta que produto era traficado "para diversos consumidores da zona, inclusivamente a menores de idade membros da comunidade escolar".

Foram apreendidas 515,86 doses de haxixe; 10,50 doses de cocaína; 475,00 euros em numerário; uma balança digital; material utilizado no corte, dosagem e acondicionamento de produtos estupefacientes; três telemóveis; uma trotinete elétrica, por vezes usada para fazer entregas de estupefacientes.

O detido foi constituído arguido, e os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Aveiro.

