Embora não tenham sido detetados mosquitos infetados nem casos de doença transmitida localmente, está já em curso uma intervenção intersectorial para controlar a sua proliferação, diz a ULS Braga em comunicado enviado às redações.

A ULS Braga apela ainda à população para adotar medidas preventivas, como eliminar locais com água parada, usar repelente, vestir roupa comprida e clara e proteger as casas com redes mosquiteiras, sobretudo ao amanhecer e entardecer, períodos de maior atividade do inseto.

O coordenador da Unidade de Saúde Pública, Pedro Pereira, sublinha que o controlo da espécie “exige um esforço conjunto entre entidades e cidadãos”. A vigilância foi reforçada no âmbito do programa nacional REVIVE, e a ULS está a distribuir informação prática para promover a participação ativa da comunidade na prevenção e contenção do mosquito-tigre.