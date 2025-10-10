"Medidas simples, como retirar a água acumulada em pratos de vasos, recipientes ou caleiras, lavar frequentemente bebedouros de animais e proteger as habitações com redes mosquiteiras, são fundamentais. Adicionalmente, o uso de repelente, o recurso a roupas compridas e claras e a atenção redobrada nos períodos do amanhecer e entardecer, momentos de maior atividade do mosquito, constituem comportamentos de prevenção altamente eficazes", refere a ULS em comunicado.

Segundo o coordenador da Unidade de Saúde Pública da ULS de Braga, Pedro Pereira, a confirmação da presença do mosquito-tigre nesta região "exige um esforço conjunto entre as entidades de saúde, as autarquias e a população".

"Só com a colaboração de todos será possível controlar a sua expansão e reduzir o risco de transmissão de doenças. É fundamental que cada cidadão adote medidas simples no seu dia a dia, como eliminar locais com água parada e proteger-se contra as picadas, contribuindo para a proteção da saúde pública", aponta.

"A ULS Braga está a disponibilizar à comunidade informação prática através de um cartaz informativo, apelando à participação ativa de todos na prevenção e controlo do aedes albopictus", conclui o comunicado.