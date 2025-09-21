Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A cerimónia, que acontece este domingo no State Farm Stadium, em Glendale, Arizona, transformou-se num acontecimento político-religioso de grande escala, diz a CNN. O evento, preparado para receber centenas de milhares de pessoas, acabou por atingir rapidamente a lotação do estádio, obrigando as autoridades a encaminhar muitos dos presentes para zonas de transbordo.

A Desert Diamond Arena está agora a servir como espaço extra para o evento, disse um porta-voz do Departamento de Polícia de Glendale à CNN. Cerca de 9.000 pessoas já estão no local.

Desde as primeiras horas da manhã que longas filas se formaram em redor do recinto do State Farm Stadium. Muitos admiradores de Kirk chegaram de madrugada, determinados em garantir um lugar dentro do estádio.

Pamela Milton, vinda da Califórnia, contou ter aguardado três horas para entrar, explicando que quis marcar presença “para honrar a vida e o legado de Charlie”. Outro participante, Clifford Craig, descreveu a morte do ativista como “perder um irmão” e disse esperar que o memorial inspire “unidade e esperança”.

O ambiente no interior foi comparado por jornalistas presentes ao de uma megacapela, com música de adoração, braços erguidos e hinos cristãos entoados em uníssono. Jovens em especial marcaram presença em peso, atraídos pela fé de Kirk e pela forma como, segundo testemunhos, procurava “criar pontes de diálogo mesmo com quem pensava de forma diferente”. Muitos exibiam cartazes com frases como “Never Surrender” ou “This is our turning point”, distribuídos pela organização Turning Point USA.

A cerimónia, sob o lema “Building a Legacy, Remembering Charlie Kirk”, não é apenas uma despedida emotiva. A própria Turning Point aproveita a ocasião para prosseguir o trabalho político: voluntários circulam pelas bancadas com pranchetas para registar novos eleitores e são distribuídos panfletos a promover a conferência anual “America Fest 2025”. A ligação estreita de Kirk à política conservadora americana fica patente em todos os momentos.

De recordar que o evento recebeu a classificação SEAR-1, que corresponde ao mais alto nível de segurança nos Estados Unidos. O púlpito foi protegido por vidro balístico, e várias barreiras e pontos de controlo foram montados no interior e no exterior do estádio. Apesar da mobilização policial, as autoridades garantiram não existir nenhuma ameaça credível.

