Como exemplo, Costa destacou a distinta abordagem à liberdade de expressão, lembrando que, para a União Europeia, este princípio depende de uma verdadeira liberdade de informação.

“Não pode haver liberdade de expressão sem liberdade de informação”, afirmou, alertando que este direito não pode ser sacrificado “para defender os oligarcas tecnológicos dos Estados Unidos”.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.