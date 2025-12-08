António Costa considerou “inaceitável” qualquer tentativa dos EUA de interferirem na política europeia e defendeu que a liberdade de expressão só existe com verdadeira liberdade de informação.
António Costa reagiu esta segunda-feira às recentes posições dos Estados Unidos, classificando como “inaceitável” qualquer tentativa de interferência na vida política interna europeia.
O presidente do Conselho Europeu reconheceu que Washington e Bruxelas divergem em vários temas, mas rejeitou que essas diferenças possam justificar pressões externas.
