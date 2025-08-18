Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com fontes policiais citadas pelo jornal New York Post, o objeto — descrito como um dispositivo cilíndrico — foi detetado por volta das 10h30 (hora local)junto ao subposto da polícia (NYPD) localizado em Times Square.

Por precaução, toda a estação da 42nd Street–Times Square, que serve várias linhas, incluindo N, Q, R, W, 1, 2, 3, A, C e E, foi imediatamente evacuada.

A Polícia de Nova Iorque bloqueou também a Sétima Avenida, entre as ruas 42 e 43, interditando o acesso de peões e de veículos enquanto a brigada de explosivos avaliava a situação.

Até ao momento, não foi divulgado se o pacote continha material perigoso ou se se tratava de um falso alarme.

Entretanto, em imagens partilhadas em direto pela agência Reuters, é possível perceber que o perímetro de segurança já não está em vigor e que a circulação na zona já regressou ao normal.

A polícia local também confirma o regresso à normalidade para o trânsito de automóveis e pedestres.