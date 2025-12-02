Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No seu site, a France Télévisions confirmou: “A sede parisiense da France Télévisions acaba de ser evacuada. Os serviços do Estado alertaram a empresa sobre uma ameaça de bomba. A polícia e uma equipa canina estão atualmente no local para esclarecer a situação. A antena da Franceinfo e o site estão a sofrer perturbações”.

A Franceinfo informa que foram os serviços estatais que deram o alarme: "A polícia e uma unidade canina estão neste momento no local para esclarecer quaisquer dúvidas", informaram na altura.

Segundo o canal de notícias público, alguém deixou uma mensagem para a polícia a anunciar a intenção de detonar uma bomba no local naquela tarde. Um perímetro de segurança foi estabelecido. A estação Pont du Garigliano da linha RER C, nas proximidades, foi fechada a pedido da autarquia.

Este incidente surge duas semanas depois de uma ameaça de bomba semelhante ter obrigado à evacuação da emissora BFMTV, a 15 de novembro, em França.

Na altura, o jornal francês Le Figaro apurou que a ameaça chegou através de email, às 14h27 através da plataforma moncommissariat.fr, um site ligado ao Ministério da Administração Interna de França. Neste site, é possível apresentar queixas ou transmissão de informações para as autoridades. Segundo o Figaro, o email terminaria com “cabe à polícia decidir o que quer fazer”.

