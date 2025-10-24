Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Mais de 2.500 escuteiros e voluntários de todo o país participam, este fim de semana, na campanha “É Tempo de Ajudar”, uma iniciativa solidária promovida pela Associação Coração Delta, que conta novamente com a colaboração do Corpo Nacional de Escutas – Escutismo Católico Português (CNE).

A ação decorre nos dias 25 e 26 de outubro em mais de 100 lojas Intermarché, distribuídas por oito distritos e 79 concelhos, com o objetivo de recolher produtos de higiene pessoal destinados a idosos em situação de vulnerabilidade social.

A campanha abrange os distritos de Beja, Castelo Branco, Évora, Faro, Leiria, Portalegre, Setúbal e Santarém, reforçando o impacto solidário em todo o território nacional.

Na edição anterior, em 2024, participaram 63 agrupamentos do CNE e 14 grupos de voluntariado, num total de 2.216 voluntários que recolheram 43.975 produtos, convertidos em 6.282 kits entregues às autarquias parceiras.

Ao longo das 11 edições anteriores, a campanha permitiu apoiar mais de 18 mil idosos, levando conforto e dignidade à população sénior. Em 2025, a meta é chegar a cerca de 7.000 pessoas.

Para o CNE, esta colaboração é “uma oportunidade concreta de viver o espírito de serviço e traduzir em ação os valores do Escutismo, colocando os jovens ao serviço das suas comunidades locais”. A presença dos agrupamentos nas lojas Intermarché é vista como um exemplo de cidadania ativa e de proximidade com os mais frágeis, pilares centrais da missão escutista.

Segundo Rita Nabeiro, presidente da Associação Coração Delta, “esta campanha é mais do que uma ação solidária — é um tributo ao legado do meu avô, Rui Nabeiro, e à sua vontade de responder, com urgência, às necessidades de quem mais precisa”.

A responsável sublinha ainda que a iniciativa “reúne as lojas Intermarché, municípios, instituições de solidariedade social, parceiros e agrupamentos de escuteiros, levando aos idosos não só produtos essenciais, mas também atenção, carinho e respeito”.

