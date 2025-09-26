Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Benjamin Netanyahu ainda não tinha começado a falar quando dezenas de delegados presentes na sala começaram a sair. Nesse instante, ouviram-se vaias e aplausos.

Posteriormente, quando o primeiro-ministro israelita começou a falar sobre o Irão, foram ouvidos alguns gritos entre a multidão, assim como aplausos em reação aos comentários de Netanyahu sobre a guerra de Israel com o Irão.

Netanyahu agradeceu ao presidente dos EUA, Donald Trump, pela "sua ação ousada e decisiva contra o Irão".

