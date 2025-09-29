Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebe esta segunda-feira, em Washington, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, um dia depois de garantir que existe “uma oportunidade real de alcançar algo grande no Médio Oriente”.

Na sexta-feira, Trump disse acreditar ter “um acordo” sobre Gaza, prometendo que este permitiria “trazer de volta os reféns” e “acabar com a guerra”. Segundo uma fonte diplomática, o plano norte-americano prevê, em 21 pontos, um cessar-fogo permanente em Gaza, a libertação de reféns israelitas, a retirada de tropas israelitas e a formação de um futuro governo sem o Hamas.

A deslocação de Benjamin Netanyahu a Washington ocorre após a sua intervenção na Assembleia-Geral da ONU, marcada pelo protesto de dezenas de delegados que abandonaram a sala. No discurso, o primeiro-ministro garantiu que Israel “não cederá” à pressão internacional e continuará a ofensiva em Gaza até eliminar o Hamas e recuperar os reféns.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.