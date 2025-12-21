Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Foram encontrados este domingo de manhã dois corpos em praias do distrito de Viana do Castelo, que as autoridades admitem poderem corresponder a dois dos três pescadores desaparecidos após o naufrágio ocorrido há uma semana ao largo de Caminha.

Segundo a Autoridade Marítima, um dos corpos foi localizado na praia de Moledo, no concelho de Caminha, e o outro na praia de Afife, em Viana do Castelo. No local estiveram meios da Polícia Marítima e da Polícia Judiciária, que realizaram as diligências necessárias.

Recorde-se que a embarcação transportava cinco pescadores, tendo dois — entre os quais o mestre — sido resgatados com vida no dia do acidente. As buscas pelos três pescadores indonésios desaparecidos foram suspensas na terça-feira passada, sem resultados, sendo agora retomadas no âmbito da identificação dos corpos encontrados.

