Segundo o comunicado lançado pela Marinha, uma outra embarcação de pesca que se encontrava nas imediações deslocou-se de imediato para o local, tendo resgatado três dos sete tripulantes, que se encontravam a bordo de uma balsa salva-vidas. Um acabou por morrer.

As buscas pelas restantes vítimas continuam a decorrer no local, envolvendo uma embarcação de pesca e um navio mercante. Foram também ativados o NRP Figueira da Foz e uma aeronave da Força Aérea Portuguesa, que se encontram a apoiar as operações de busca e salvamento.

*Notícia atualizada às 15h00

