Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A celebração acontece esta quinta-feira, dia 4 de setembro, às 19h00, e "será um momento de oração e solidariedade para com os familiares e amigos das vítimas, bem como para toda a cidade, profundamente abalada por esta tragédia", diz o Patriarcado de Lisboa em comunicado.

Assim, "o Patriarcado de Lisboa convida todos os fiéis a unirem-se nesta intenção e a rezar pelas vítimas mortais e pelas rápidas melhoras de todos os feridos".

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Na noite de ontem, D. Rui Valério disse que acompanhava o acidente com "profunda dor e tristeza".

O Patriarca de Lisboa manifestou ainda "a sua gratidão e solidariedade para com todos os que, com generosidade e prontidão, se mobilizaram no socorro às vítimas: equipas de emergência, profissionais de saúde, autoridades e voluntários".

O Elevador da Glória descarrilou ontem, pelas 18h00, e até ao momento já foram registadas 17 mortes.

38 pessoas estiveram envolvidas no acidente e 21 ficaram feridas.

Quanto à nacionalidade das vítimas transportadas para os hospitais, foram identificados até ao momento quatro cidadãos portugueses, dois alemães, dois espanhóis, um coreano, um cabo-verdiano, um canadiano, um italiano, um francês, um suíço e um marroquino. Falta apurar a nacionalidade de quatro feridos.