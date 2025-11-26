Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Num comunicado, a associação exige ação imediata das autoridades e das estruturas internas da corporação. “A associação exige a responsabilização urgente dos implicados”, pode ler-se na nota.

A Quebrar o Silêncio rejeita qualquer tentativa de enquadrar o crime como ritual ou brincadeira de integração. “A violência sexual não é praxe, não é brincadeira e muito menos ritual de integração”, afirma a organização, que classifica como “ultraje à vítima” tratar atos de coerção sexual como parte de um rito iniciático.

Para a associação, este caso representa “uma perversão da noção de camaradagem e um insulto à própria missão de serviço público que se espera de bombeiros.”

“Não há motivo para suspender”, diz comandante

A indignação da organização agrava-se perante o facto de os suspeitos continuarem no ativo. Citando as palavras do comandante da corporação, José Sousa — “neste momento, não há motivo para suspender” — a Quebrar o Silêncio alerta para o impacto que esta postura tem na confiança pública.

O comunicado recorda que o abuso sexual é “uma forma de violência traumática, capaz de deixar marcas duradouras, físicas, psicológicas e sociais.” A alegada agressão, ocorrida num contexto de hierarquia, representa “uma violação extrema da confiança e da integridade da pessoa.”

Confiança na instituição “profundamente abalada”

Segundo a organização, este episódio “compromete a confiança que a sociedade deposita nos bombeiros”, figuras que deveriam representar segurança e solidariedade. “Aqueles que deveriam proteger foram acusados de abusar de poder, numa traição chocante do dever que lhes está associado.”

A nota sublinha que a imagem coletiva de uma corporação dedicada ao socorro fica “profundamente abalada” perante denúncias desta gravidade.

Associações de apoio especializado à vítima de violência sexual: Quebrar o Silêncio (apoio para homens e rapazes vítimas de abusos sexuais)

910 846 589

apoio@quebrarosilencio.pt Associação de Mulheres Contra a Violência - AMCV

213 802 165

ca@amcv.org.pt Emancipação, Igualdade e Recuperação - EIR UMAR

914 736 078

eir.centro@gmail.com

A Quebrar o Silêncio exige que o processo avance sem hesitações: “Que os suspeitos sejam levados a julgamento, que as vítimas recebam apoio especializado e que se desencadeie uma reflexão séria e urgente sobre a cultura interna das corporações de bombeiros.”

A associação promete continuar a lutar contra a impunidade: “Reafirmamos o nosso compromisso: continuar a defender as vítimas de violência sexual, denunciar práticas abusivas e contribuir para uma transformação institucional.”

A organização disponibiliza-se ainda para colaborar com instituições que queiram rever práticas internas e criar códigos de conduta que evitem a repetição de situações semelhantes.

