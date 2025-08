Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) resgatou, no passado dia 4 de agosto, duas pessoas que sofreram uma queda nas cascatas da Fecha de Várzeas, no Parque Nacional da Peneda-Gerês.

O alerta foi dado durante a tarde, tendo sido imediatamente mobilizados para o local militares do Posto de Busca e Resgate em Montanha do Parque Nacional da Peneda-Gerês (PTBRM-PNPG).

À chegada, junto ao trilho contíguo à cascata, os operacionais localizaram a primeira vítima, que apresentava escoriações superficiais nos membros inferiores e foi prontamente estabilizada.

A segunda vítima foi encontrada num poço de difícil acesso, numa zona inferior, apresentando uma fratura e vários ferimentos corporais. A estabilização foi feita no local por um militar com formação avançada em cuidados pré-hospitalares, com o apoio da Cruz Vermelha Portuguesa.

Após estabilizadas, as vítimas foram transportadas pelos militares da UEPS até à viatura da Cruz Vermelha, integrada no dispositivo de patrulhamento do Plano Operacional Nacional de Gestão (PONG), tendo a vítima com ferimentos mais graves sido encaminhada para uma unidade hospitalar.

Em comunicado, a UEPS sublinhou o seu compromisso com a segurança e resposta rápida em zonas de difícil acesso, assegurando uma atuação “célere, eficiente e tecnicamente diferenciada” em situações de emergência.